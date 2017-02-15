Криминогенная ситуация в Украине является очень острой, - Луценко

Основными причинами роста преступности является война, безработица и дезорганизация правоохранительных органов. Об этом в среду, 15 февраля, во время совещания в Генеральной прокуратуре Украины заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он также рассказал, что в прошлом году было зарегистрировано более 1 миллиона 124 тысяч 401 уголовных дело. Это большой рост по сравнению с позапрошлым годом, - пояснил Луценко, добавив, что в Украине также на 5% выросло количество учтенных уголовных дел, где есть основание для расследования.

Таких дел в год насчитывается около 600 тысяч и в основном это четыре области и Киев, где на данные момент плюс 17%. В Харьковской плюс 24%, в Житомирской плюс 22%, в Одесской плюс18% и в Ивано-Франковской плюс 16%, - пояснил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала 2016 года правоохранители Киева приняли 30,8 тысяч заявлений и сообщений о правонарушениях. Это на 45% больше прошлогоднего показателя, - пояснили в Национальной полиции.