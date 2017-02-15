21:15 15.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Контактная группа в очередной раз договорилась об отводе тяжелых вооружений

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 15 февраля, в Минске договорилась об отводе тяжелых вооружений.

Контактная группа в очередной раз договорилась об отводе тяжелых вооружений

Техника должна быть отведено до 20 февраля 2017 года. Об этом после заседания на пресс-конференции заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, за последнее время ОБСЕ отметила снижение количества обстрелов в зоне проведение боевых действий. Он также напомнил, что во время прошлой встречи стороны пришли к очень важному решению, которое способствовало снижению напряженности, объемов военных действий и возврату к более мирной жизни гражданского населения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске Контактная группа попросит ООН стать посредником в обмене пленными.


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