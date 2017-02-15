Кончита Вурст намерена отказаться от образа бородатой певицы

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Согласно его словам, с Кончитой вскоре придется распрощаться.

"Я чувствую, что хочу создать новый образ. Может, даже далекий от самого себя. Но женщины с бородой я достиг всего, одержав победу на Евровидении 2014. Больше я в ней не нуждаюсь ", - рассказал австрийский певец.

Отвечая на вопрос, что же он хочет сделать из Кончиты, Нойвирт сказал, что намерен "убить ее". Также певец рассказал, что он стал чаще сомневаться в себе, и именно поэтому он решил "попрощаться" с Кончитой и найти новый образ. "Я должен ее убить".

"Я нахожусь в поиске. Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда раньше. Я ищу то, что у меня получается лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу. Я ищу себя. И Том восстает ", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская актриса Ольга Сумская решила отойти от привычного оттенка волос и кардинально сменила имидж.