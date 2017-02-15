Гройсман: Проведению Евровидения в Украине ничего не угрожает

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы в абсолютно плановом режиме профессионально готовимся к проведению Евровидения в Украине. Евровидению в Украине ничего абсолютно не угрожает", - заявил Гройсман.

Кроме того глава правительства заверил, что песенный конкурс будет проведен на самом высоком качественном уровне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 14 февраля стартует продажа билетов на репетиции, а также на полуфиналы и финал конкурса "Евровидение-2017".