ГПУ вернула государству земель стоимостью более пять миллиардов гривен, - Луценко

Об этом на брифинге в ГПУ сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Стоимость возвращенных земель составляет 5,5 миллиардов гривен. За прошлый год этот показатель составил 1,8 миллиардов гривен.

Лучше всех сработала Киевская область. Около 1,5 тысячи гектаров земли, которые в свое время захватила "космическая команда"», возвращено столичной общине. Сейчас пришло время зачисток по Киевской области. Начали с трех гектаров земли господина Шуфрича.

А сейчас уже даже не помню всех народных депутатов, которые спрашивают: "В чем дело?". Ответ очень прост: незаконное оформления земли. Все земли такого порядка без исключения будут возвращаться независимо от политической ориентации, - заявил он.

В качестве примеров возвращения крупных земельных участков и объектов недвижимости государству Луценко назвал земли заказника "Остров Жуков" в Киеве - 76 гектаров в Киеве стоимостью 166 миллионов гривен, 940 гектаров заказника "Домузла" на Херсонщине, оздоровительный комплекс в Киевской области площадью 8 гектаров.