Боевики за минувшие сутки 52 раза открывали огонь в зоне АТО - ВИДЕО

К счастью потерь среди наших военных нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба антитеррористической операции вчера противник из минометов обстрелял Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку.

Из стрелкового оружия боевики стреляли по населенным пунктам Зайцево, Пески, Опытное и Новгородское. А по Авдеевке вели огонь БМП.

На мариупольском направлении боевики стреляли из минометов боевики по Водяному, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино. По Широкино и Водяному вели огонь БМП противника. По Новотроицкому - снайпер.

На луганском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

Напомни, во вторник боевики 72 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.