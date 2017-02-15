Боевики за минувшие сутки 52 раза открывали огонь в зоне АТО - ВИДЕО
Российские наемники и боевики в течении суток, вторника, 14 февраля, 52 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.
К счастью потерь среди наших военных нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба антитеррористической операции вчера противник из минометов обстрелял Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку.
Из стрелкового оружия боевики стреляли по населенным пунктам Зайцево, Пески, Опытное и Новгородское. А по Авдеевке вели огонь БМП.
На мариупольском направлении боевики стреляли из минометов боевики по Водяному, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино. По Широкино и Водяному вели огонь БМП противника. По Новотроицкому - снайпер.
На луганском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.
Напомни, во вторник боевики 72 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.