Во вторник Украину накроют снегопады

Практически на всей территории страны синоптики обещают снегопады. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров за секунду, местами порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве сегодня небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем столбики термометров будут колебаться в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса.

На западе Украины облачно, без осадков, на дорогах гололедица. Ночью термометры покажут 7-13 градусов со знаком минус. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На севере страны во вторник возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 6-11 холодных градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В центре страны сегодня днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 6-12 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза.

На востоке Украины облачно, днем снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 8-14 градусов ниже нуля. Днем будет от 1-6 градусов мороза.

На юге Украины небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью будет холодно до 5-12 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза.

В Крыму днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 5-10 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза.