Вероятной причиной крушения вертолета на Алтае стал "снежный заряд"

Это предварительная версия, которую рассматривают спасательные службы. Пилот мог утратить контроль над управлением в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд.

Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал журналистам источник в службах транспортного надзора региона. По его словам, нареканий к техническому состоянию вертолета перед вылетом не было.

Вертолет был выпущен в 2013 году и имел все необходимые сертификаты, - пояснил источник, добавив, что к поискам пропавшего вертолета и тел погибших может быть привлечена глубоководная техника. Источник также пояснил, что снежный заряд - это внезапный и сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра и нулевой видимостью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в акватории Телецкого озера потерпел крушение вертолет " Robinson-66", на борту которого, предположительно, находились пять человек. Среди них мог находиться бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, а также один из руководителей Heliport Moscow - компании, которая специализируется на продаже и аренде частных вертолетов.