10:15 14.02.2017 | Общество | Новости
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Вероятной причиной крушения вертолета на Алтае стал "снежный заряд"

Упавший в понедельник в районе Телецкого озера на Алтае вертолет Robinson мог столкнуться со снежным зарядом.

Вероятной причиной крушения вертолета на Алтае стал

Это предварительная версия, которую рассматривают спасательные службы. Пилот мог утратить контроль над управлением в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд.

Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал журналистам источник в службах транспортного надзора региона. По его словам, нареканий к техническому состоянию вертолета перед вылетом не было.

Вертолет был выпущен в 2013 году и имел все необходимые сертификаты, - пояснил источник, добавив, что к поискам пропавшего вертолета и тел погибших может быть привлечена глубоководная техника. Источник также пояснил, что снежный заряд - это внезапный и сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра и нулевой видимостью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в акватории Телецкого озера потерпел крушение вертолет " Robinson-66", на борту которого, предположительно, находились пять человек. Среди них мог находиться бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, а также один из руководителей Heliport Moscow - компании, которая специализируется на продаже и аренде частных вертолетов.


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