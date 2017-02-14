В Украине в 2017 году в результате пожаров погибло 379 человек

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС. Так, с начала года возникло 6 тыс. 436 пожаров, во время которых умерло 379 человек. Например, за прошлые сутки спасатели ликвидировали 153 пожара, из них 102 произошли именно в жилом секторе.

Как известно – 14-го февраля спасателям ГСЧС уже поступило сообщение про пожар на территории дома в с. Городище Ровенской области. Прибыв на место вызова, спасатели ГСЧС выяснили, что огонь охватил перекрытия дома на площади 90 кв.м. На месте возгорания пожарные также обнаружили тела двух людей: 76-летней хозяйки дома и ее сына.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине в результате пожара погиб двухлетний мальчик.