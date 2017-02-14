В Сумах в одной из квартир обнаружена плантация конопли

Ее выращивали в одной из квартир многоэтажного дома. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, "грядку" в своей двухкомнатной квартире соорудил 44-летний местный житель.

При этом правоохранители установили, что ранее он не имел проблем с законом и, по его словам, не пьет и не курит. Он также посвятил себя велоспорту, имеет множество наград за участие и победы в велогонках как в Украине, так и за ее пределами.

В месте с тем, обыскав его квартиру полицейские обнаружили 43 куста сортовой конопли в горшках, несколько пакетов с готовой к употреблению марихуаной, общим весом около килограмма, семена конопли и самодельные курительные приспособления.

Полиция открыла против злоумышленника уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ и Посев или выращивание снотворного мака или конопли. Теперь ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правоохранители Черновицкой области задержали микроавтобус под управлением 28-летнего уроженца АР Крым, в котором входе обыска было обнаружено почти 40 килограммов марихуаны.