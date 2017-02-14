В столице Пакистана запретили празднование дня святого Валентина

Запрет этот обосновали тем, что традиция эта – не часть мусульманской культуры. Постановление мероприятия, что связаны с Днем святого Валентина, в госучреждениях и в общественных местах.

При этом СМИ приказано также не освещать День влюбленных. Суд рассмотрел вопрос в ответ на петицию о том, что данный праздник противоречит исламскому учению. Этот запрет - первый подобный в пакистанской столице, однако он не касается ресторанов и магазинов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее школьники г. Ровно передали силовикам в зону проведения АТО " валентинки".