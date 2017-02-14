17:02 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно закроют твердотопливную котельную

Котельная, работающая  на твердом топливе, уже с 15 февраля прекратит отопление домов и социальных учреждений г. Ровно.

В Ровно закроют твердотопливную котельную

Отопление будет прекращено на ул. Русской, Телиги и Александра Олеся. Такое решение приняли в горсовете после протестов граждан. Завтра тепло в жилые дома и в несколько социальных учреждений - онкодиспансер, больницу и туберкулезный диспансер – подадут теплоснабжающее предприятие "Ривнетеплоенерго", отапливающее весь город.

Частная компания согласна вернуть Ровно энергосети, ведь соглашение об аренде заканчивается  - сказал мэр города.

Как сообщал УРА-Информ, ранее киевляне прислали более 50-ти обращений – по причине высоких счетов за отопление.


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