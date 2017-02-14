В Ровенской области в школах вновь объявили карантин

До конца недели обучение в школах будет приостановлено из-за роста количества заболевших гриппом и ОРВИ. Как сообщает Департамент образования и науки Ровенской областной государственной администрации, эпидемический порог в Сарненском и Березнивском районах на сегодняшний день также превышен.

Вместе с тем тут обучение в школах не останавливают. По данным эпидемиологов, за последнюю неделю в области заболело почти шесть тысяч человек.

Напомним, по состоянию на 23 января эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в четырех областях Украины - Закарпатской, Днепропетровской, частично в Ровенской и Кировоградской.

Как сообщал УРА-Информ, на шестой неделе нынешнего года в Киеве зарегистрировали уже 23 тысяч 258 больных гриппом и ОРВИ. Это на 7,2% выше показателя прошлой недели.