21:32 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области в школах вновь объявили карантин

Со вторника, 14 февраля, в школах и детских садах Владимирецкого района Ровенской области введен карантин.

В Ровенской области в школах вновь объявили карантин

До конца недели обучение в школах будет приостановлено из-за роста количества заболевших гриппом и ОРВИ. Как сообщает Департамент образования и науки Ровенской областной государственной администрации, эпидемический порог в Сарненском и Березнивском районах на сегодняшний день также превышен.

Вместе с тем тут обучение в школах не останавливают. По данным эпидемиологов, за последнюю неделю в области заболело почти шесть тысяч человек.

Напомним, по состоянию на 23 января эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в четырех областях Украины - Закарпатской, Днепропетровской, частично в Ровенской и Кировоградской.

Как сообщал УРА-Информ, на шестой неделе нынешнего года в Киеве зарегистрировали уже 23 тысяч 258 больных гриппом и ОРВИ. Это на 7,2% выше показателя прошлой недели.


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