В "ЛНР" рассказали о разоблачении "украинских шпионов"

В самопровозглашенной "ЛНР" сообщают якобы о пресечении деятельности 13-ти "украинских шпионов" уже в январе 2017 г. Об этом сообщает сепаратистский сайт "Луганский информационный центр".

При этом также сообщается, что, согласно данным "министерства госбезопасности", в январе якобы зафиксирована и прекращена "шпионская деятельность 13-ти агентов спецслужб Украины". По итогам оперативных мероприятий установлена причастность этих людей к сбору и передаче данных, составляющих государственную тайну в военной и экономической сферах - отметили в т.н. МГБ.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в "ДНР" рассказали о задержании украинского шпиона.