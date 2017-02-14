17:48 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "ЛНР" рассказали о разоблачении "украинских шпионов"

"ЛНР" якобы обезвредила 13-ть "украинских шпионов" за январь 2017 г.

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В самопровозглашенной "ЛНР" сообщают якобы о пресечении деятельности 13-ти "украинских шпионов" уже в январе 2017 г. Об этом сообщает сепаратистский сайт "Луганский информационный центр".

При этом также сообщается, что, согласно данным "министерства госбезопасности", в январе якобы зафиксирована и прекращена "шпионская деятельность 13-ти агентов спецслужб Украины". По итогам оперативных мероприятий установлена причастность этих людей к сбору и передаче данных, составляющих государственную тайну в военной и экономической сферах - отметили в т.н. МГБ.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в "ДНР" рассказали о задержании украинского шпиона.


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