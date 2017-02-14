00:30 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160091:Polishuk

В Харькове активисты облили здание "Сбербанка" краской - ФОТО

В Харькове в понедельник, 13 февраля, группа активистов облили краской фасад "Сбербанка".

В Харькове активисты облили здание

В полицию об инциденте сообщил охранник банка. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, уже не месте правоохранители установили, что около полудня 20 человек пришли к зданию "Сбербанка" на улице Донец-Захаржевского, несмотря на то, что заявки на проведение акции не было.

При этом лидер гражданского корпуса "Азов" Олег Ширяев заявил, что таким образом "Азов" протестует против присутствия банков с российским капиталом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году, 7 февраля, в Киеве прошла акция протеста простив российского бизнеса на территории Украины. Около сотни участников акции в Святошинском районе столицы облили красной краской двери помещения " Сбербанк России".

Как сообщают журналисты, которые наблюдали за акцией протеста, активисты разложили перед входом гильзы от патронов для автомата Калашникова.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив