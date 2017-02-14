В АП сказали, получал ли Порошенко валентинки

Петр Порошенко ко дню святого Валентина никаких открыток и поздравлений не получал.
Об этом рассказали УНН в пресс-службе Администрации президента.
Журналист подал запрос на получение информации о том, получал ли Петр Алексеевич на 14 февраля валентинки или подарки, будучи на посту президента Украины.
В АП ответили однозначно: "Нет". И добавили: За предыдущие годы даже не помню такого факта (поступления валентинок или подарков ко Дню влюбленных, – прим. ред.)".
Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины признался, что международные организации позитивно оценили реформы в государстве.