В АП сказали, получал ли Порошенко валентинки

Об этом рассказали УНН в пресс-службе Администрации президента.

Журналист подал запрос на получение информации о том, получал ли Петр Алексеевич на 14 февраля валентинки или подарки, будучи на посту президента Украины.

В АП ответили однозначно: "Нет". И добавили: За предыдущие годы даже не помню такого факта (поступления валентинок или подарков ко Дню влюбленных, – прим. ред.)".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины признался, что международные организации позитивно оценили реформы в государстве.