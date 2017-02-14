10:54 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160117:Rakova

В АП сказали, получал ли Порошенко валентинки

Петр Порошенко ко дню святого Валентина никаких открыток и поздравлений не получал.

В АП сказали, получал ли Порошенко валентинки

Об этом рассказали УНН в пресс-службе Администрации президента.

Журналист подал запрос на получение информации о том, получал ли Петр Алексеевич на 14 февраля валентинки или подарки, будучи на посту президента Украины.

В АП ответили однозначно: "Нет". И добавили: За предыдущие годы даже не помню такого факта (поступления валентинок или подарков ко Дню влюбленных, – прим. ред.)".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины признался, что международные организации позитивно оценили реформы в государстве.


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