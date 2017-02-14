11:54 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают об усилении ветра в большинстве областей

Украинские синоптики предупреждают о сильном ветре практически на всей территории Украины.

Синоптики предупреждают об усилении ветра в большинстве областей

Во вторник и среду в большинстве областей порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду. Как сказано на страничке пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, Укргидрометцентр предупреждает, что 14-15 февраля в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей усилятся порывы ветра.

В связи с чем в ведомстве призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.

Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение, - говорится в сообщении ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня синоптики обещают практически на всей территории страны снегопады и гололедицу.


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