СБУ готово к любым компромиссам ради освобождения пленных, - Тандит

Украина же ради освобождения своих военных готова к любым компромиссам. Об этом во вторник,14 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

По его словам, необходимо помнить о тех, кто сейчас читается пропавшим без вести. Надеюсь, что среди них есть живые парни, - отметил Тандит, добавив, что СБУ, постоянно прилагает усилия по освобождению украинских военных, однако российская сторона принимает решение по обмену в ручном режиме.

Все вопросы, которые обсуждаются в Минске, потом отражаются в Москве и решение по каждому нашему заложнику принимаются в одном кабинете в Кремле, - пояснил советник главы СБУ.

Вместе с тем, Тандит отметил, что не смотря на все препятствия России, количество освобожденных из плена военных увеличивается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Ирина Геращенко заявила, что пленные удерживаются в Макеевке