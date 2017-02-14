Российская цензура не пропускает письма Сущенко к Порошенко, - Фейгин

Их не пропускает российская цензура. При это там не дают никаких объяснений по этому поводу.

Об этом после посещения в СИЗО рассказал адвокат украинца Марк Фейгин. По его словам, он был у Сущенко и узнал, что цензура не пропустила его письма, которые он отправил обычной почтой президенту Петру Порошенко, главе МИД Павлу Климкину и украинскому консулу в Москве Геннадию Брескаленко.

Я не совсем понимаю, по каким причинам это сделано и никто ничего не поясняет, - отметил адвокат, добавив, что это ограничивает права его подзащитного. Фейгин также уточнил, что Сущенко в СИЗО "Лефортово" поступают сотни, а то и тысячи писем, однако ему передают только малую часть из них.

Скорее всего я буду подавать жалобу по этому поводу в Генеральную прокуратуру РФ. Посмотрим, как там будут реагировать, - подытожил адвокат.

Напомним, 30 сентября ФСБ России задержала в Москве журналиста Укринформа Романа Сущенко по подозрению в шпионаже. В российской спецслужбе считают, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность к Сущенко ведомства не подтверждают.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Фейгин предположил, что украинский журналист Роман Сущенко может быть освобожден в результате политического решения. Это может быть также и взаимное помилование каких-то лиц, которые в Киеве осуждены за участие в войне на Донбассе из числа российских граждан.