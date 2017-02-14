Полиция начала борьбу с "группами смерти"

Разъяснительную работу сейчас ведут также и среди родителей и педагогов. В течение последних нескольких месяцев в соцсети "ВКонтакте" среди детей распространилось т.н. развлечение - смертельная игра, целью которой является суицид.

Сперва ребенок с помощью хештегов находит кураторов "игры". После этого ребенок просит принять его в сообщество и выполняет задание. Сначала задачи простые - вроде прослушивания депрессивной музыки. Во время такой "игры" осуществляется "обработка" неустойчивой психики детей от 10 до 17 лет обещаниями "лучшего мира" впереди. По данным департамента киберполиции, всего детям дается 50 заданий ("квестов").

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 г. подросток совершил самоубийство.