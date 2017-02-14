Обстрелы в зоне АТО продолжаются, ранен один военнослужащий

В результате таких действий противника один украинский военнослужащий получил ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-служба штаба АТО, оккупанты упорно продолжают нарушать режим тишины, обстреливая наши позиции из тяжелого вооружения.

Так , в частности, на Донецком направлении вчера поселок Пески был обстрелян из артиллерии калибра 122 м. По Невельскому, Верхнеторецкому, Авдеевке и Троицкому были из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а по Невельскому, Зайцево, Пескам, Новолуганскому, Верхнеторецкому, Новоселовке Второй и Луганскому – из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Невельскому вел огонь снайпер.

На Мариупольском направлении боевики стреляли из крупнокалиберной артиллерии, танков, БМП и БТР по Водяному, из минометов – по Павлополю, Красногоровке, Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Лебединскому, Богдановке, Павлополю и Широкино. Кроме того, по Широкино вели огонь БМП и снайпер.

На Луганском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО в окрестностях Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

Напомним, минувшие сутки, воскресенье, 12 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции также прошли неспокойно. Противник 67 раз обстрелял позиции Вооруженных сил Украины.