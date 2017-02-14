НАПК будет переформатирован, если не возьмется за голову, - Петренко

Возможно, необходимо будет поменять и переформатировать профессионально и личностно состав НАПК, но, вероятно, также и менять саму структуру, чтобы был конкретный человек, который будет нести ответственность за работу, такую как система электронного декларирования, проверка деклараций и антикоррупционная политика. Такое мнение во вторник, 14 февраля, высказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

При этом министр отметил, что за восемь месяцев они не сделали ничего, чтобы этот меморандум о доступе к реестрам был реализован с их стороны. Министерство дало доступ к реестрам, но для этого надо, чтобы пришли их IT-шники, взяли ключи доступа, сделали соответствующие рабочие места у себя и начали работать, - рассказал министр журналистам в Киеве, добавив, что его настораживает "системная безответственность и непрофессионализм" в НАПК.

Петренко также напомнил, что ранее эту работу выполнял Минюст и не было вопросов к выполнению. Сейчас мы за них порядок разработали, они должны начать проводить проверки и должны взяться за голову, а мы будет мониторить их работу, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство юстиции Украины в понедельник, 13 февраля, зарегистрировало Порядок проведения полной проверки электронных деклараций.