НАБУ просит Гройсману подтвердить фактами обвинения в адрес Тимошенко

Как сообщает пресс-служба НАБУ, если господин Гройсман или любого другого человек имеет конкретные основания или факты, которые могут указывать на совершение криминально-коррупционного правонарушения, он должен обратиться с заявлением.

При этом, комментируя сегодняшнее заявление главы правительства, в Бюро отметили, что подобные заявление премьер-министра не исследовалось, однако не исключали возможности проведения такой проверки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман сегодня заявил, что он считает Юлию Тимошенко "мамой украинской коррупции".