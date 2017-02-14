22:59 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ просит Гройсману подтвердить фактами обвинения в адрес Тимошенко

В Национальном антикоррупционном бюро Украины попросили премьер-министра Украины Владимира Гройсмана представить доказательства своих обвинений, которые он выдвинул во вторник, 14 февраля, во время заседания правительства в адрес главы парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко

НАБУ просит Гройсману подтвердить фактами обвинения в адрес Тимошенко

Как сообщает пресс-служба НАБУ, если господин Гройсман или любого другого человек имеет конкретные основания или факты, которые могут указывать на совершение криминально-коррупционного правонарушения, он должен обратиться с заявлением.

При этом, комментируя сегодняшнее заявление главы правительства, в Бюро отметили, что подобные заявление премьер-министра не исследовалось, однако не исключали возможности проведения такой проверки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман сегодня заявил, что он считает Юлию Тимошенко "мамой украинской коррупции".


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