НАБУ просит Гройсману подтвердить фактами обвинения в адрес Тимошенко

В Национальном антикоррупционном бюро Украины попросили премьер-министра Украины Владимира Гройсмана представить доказательства своих обвинений, которые он выдвинул во вторник, 14 февраля, во время заседания правительства в адрес главы парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко
Как сообщает пресс-служба НАБУ, если господин Гройсман или любого другого человек имеет конкретные основания или факты, которые могут указывать на совершение криминально-коррупционного правонарушения, он должен обратиться с заявлением.
При этом, комментируя сегодняшнее заявление главы правительства, в Бюро отметили, что подобные заявление премьер-министра не исследовалось, однако не исключали возможности проведения такой проверки.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман сегодня заявил, что он считает Юлию Тимошенко "мамой украинской коррупции".