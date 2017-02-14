На Сумщине полиция изъяла арсенал боеприпасов и взрывчатки - ФОТО

Правоохранители открыли против владелицы уголовное дело. Как сообщает в пресс-службе полиции области, к ним обратился житель Глуховского района.

Он рассказал, что его бывшая жена нашла взрывоопасные вещества и принесла домой. В доме, кроме четырех патронов полиция ничего не нашли, однако, пообщавшись с хозяйкой дома, правоохранители установили, что она две недели назад на обочине дороги, неподалеку от местной свалки, нашла целый пакет с взрывчаткой и боеприпасами.

Вместе с тем она не отнесла его в полицию, а принесла домой и спрятала на чердаке. После ссоры с бывшим мужем женщина отнесла коробку в лес, - пояснила она, добавив, что там находится более 200 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты РГД-5 и Ф-1, два запала от гранат, одна сигнальная ракетница, две стреляные гильзы и порох.

Все это полиция изъяла, а против хозяйки открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у военнослужащего взрывчатку, завезенную из района антитеррористической операции.