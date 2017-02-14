На Киевщине изъяли фальсифицированного алкоголя на миллион гривен

Правоохранители изъяли алкогольного фальсификата примерно на миллион гривен – сообщила пресс-служба ГФС. В рамках расследования производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины выяснилось, что в одном из поселков Киевщины в складском помещении ведется изготовление фальсифицированного алкоголя – смешиванием концентрата пищевых добавок и спирта.

По итогам обысков было изъято 645 литров спирта, а также более 3,8 тыс. литров фальсифицированных напитков, автомобиль и оборудование.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Одесса изъяли алкогольный фальсификат – в конце декабря 2016 г.