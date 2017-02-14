02:00 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Хмельнитчине на учете стоят 29 тысяч онкобольных

В Хмельницкой области на данный момент на учете стоят более 29 тыс. больных раком. 

На Хмельнитчине на учете стоят 29 тысяч онкобольных

Об этом передает пресс-служба департамента здравоохранения региона. Согласно данным департамента, в Хмельницкой области каждый год впервые диагностируют рак у 4,6 тыс. человек.

В целом - в онкологических учреждениях на учете состоит примерно миллион больных. Более того, ежедневно регистрируют 470 новых случаев заболевания,  также 250 смертей от рака.

За один год – это более 160 тыс. новых случаев болезни и более 85 тыс. смертей. В структуре смертности в Украине онкология занимает второе после сердечно-сосудистых заболеваний место. Наиболее распространенными онкозаболеваниями у мужчин являются новообразования толстой кишки, кожи, мозга, легких, желудка. У женщин – молочной железы, желудка, толстой кишки, репродуктивной системы, щитовидной железы – передают в пресс-службе Департамента.

Как сообщал УРА-Информ онкоцентр Киева получил 130 млн грн.


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