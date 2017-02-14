Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2016" в номинации  "Аграрий года"

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2016 году: Мы получили рекордный урожай кукурузы для нашего хозяйства, который превысил средний урожай этой культуры в США.

Ваш жизненный девиз: "Все будет Хорошо!!!"

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Агрономом. Хотя тогда я не знал значения этого слова.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Я хочу, чтобы мои дети жили в европейской Украине, где все для людей, а не люди для страны.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Успех – достижение поставленных целей. Для меня успех – делать то, что нравится, делать хорошо, творчески, самозабвенно.

Ваш любимый афоризм?: "Жизнь прожить – не поле перейти". Хотя и поле перейти тоже нелегко.

Главная трудность в вашей работе?: Главные трудности – я сам. Наибольшая трудность – превзойти себя вчерашнего.

Как вы отмечаете хороший урожай?: Плохого урожая не бывает. Весь урожай хороший, и за него мы благодарим Бога.

Когда Украина станет аграрным лидером мира?: Украина уже аграрный лидер мира.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье не зависит от денег. Для меня оно – в улыбках родных.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... и я не буду переворачивать Землю!"

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Никому. Каждому – свое!

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Упрямство и вспыльчивость.

Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет?: Виски односолодовый. Ингридиенты: вода и ячмень.

Есть ли у Вас любимая книга?: Очень много любимых книг. Одна из них, которая меня потрясла – "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Эрнест Хемингуэй.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Мы уже перенесли одно из чудес света в наше село – дендрологический парк. И я верю, что мы сможем сохранить и приумножить его.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Мне очень хочется открыть для себя планету Земля, в которой множество уголков, где я не бывал ни единого раза.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Могучий Днепр, живописные Карпаты, бескрайние степи Украины.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Мое главное достижение еще впереди. А самая большая ошибка – я очень много времени уделял работе в ущерб своей семье.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Познание нового.

Виталий ИЛЬЧЕНКО Директор "Компания "Укравит".

Награды: Орден Святого Николая Чудотворца за заслуги по возрождению духовности Украины.

Три главных события 2016 года по Вашей версии: 1. Наше направление для дачников и огородников "Аптека Садовода" вошло в 3-ку лидеров сегмента. 2. "Фабрика Агрохимикатов" стала предприятием года по версии европейским авторитетным агентством “Standart Chartered Rating GmbH” (Германия), а также национальной аналитической компании “Summit International Awards" (Украина) и международной ассоциацией “International Rating Association” (Гонконг). 3. Открытие "Агентства регионального развития в Черкасской области" совместно с другими бизнесменами и представителями общественных организаций.

Ваша "Формула успеха": Порядочность и целеустремленность.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Дипломатом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Чтобы все украинцы гордились своей страной, которая стала успешной, сильной и процветающей.

Быть сегодня успешным – это… быть инновационным.

Ваш любимый афоризм?: "Век живи - век учись".

Главная трудность в вашей работе?: Человеческий фактор.

Как вы отмечаете хороший урожай?: С чувством гордости.

Когда Украина станет аграрным лидером мира?: Уже стала.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье в достигнутой цели и гармонии в семье.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и... мы покорим весь мир".

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Людям будущего.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Доброта.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Сало с прорезью.

Есть ли у Вас любимая книга?: Любимая книга еще с юности "Хіба ревуть воли як ясла повні".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Леонардо Да Винчи.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Александрийский маяк. Символизировало бы свет, как символ знаний и свет как символ стремления.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Если бы это была пригодная для жизни планета, я бы ее назвал в честь своей жены!)

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: в Верховную Раду…))

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Достижение - Семья. Ошибка - Вовремя не зашел на рынок ЕС. Но ничего, все еще впереди.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Проведенное время вместе с семьей.

Александр СПИВАК Директор ООО "Староконстантиновсахар", депутат Хмельницкого областного совета. Кавалер Ордена "За заслуги" III степени.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2016 году: Успешное завершение 1,5 годичного проекта по строительству ТЭЦ. Газ полностью заменили углем. Внедрение такой теплоэлектроцентрали позволило не только значительно увеличить мощности и сократить затраты, но и продавать излишки электроэнергии.

Ваша "Формула успеха": На хороший результат нужно самоотверженно работать и искренне верить в успешную реализацию поставленной цели.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Я – сахаровар в третьем поколении. Вероятно, даже не мечтал, а знал, что продолжу династию. В детстве говорил: буду заместителем директора сахарного завода.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Жить среди счастливых улыбающихся людей, в успешной, развитой, уверенной в будущем Украине…

Быть сегодня успешным – это… идти на опережение. Верно прогнозировать и быстро реагировать на вызовы времени.

Ваш любимый афоризм?: Человек, которому повезло, — это тот, кто сделал то, что другие только собирались сделать.

Главная трудность в вашей работе?: Нестабильность цен на сахар на фоне себестоимости производства, которая увеличивается из года в год.

Как вы отмечаете хороший урожай?: Планированием следующего! Параллельно с поощрением тех, кто приложил для хорошего урожая больше всего усилий.

Когда Украина станет аграрным лидером мира?: Она и так среди лидеров. А если бы еще работать не мешали…

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Человек счастлив, когда он на своем месте.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... верну в Украину мир".

Кому в этой жизни Вы завидуете?: У меня чудесная семья. Занимаюсь любимым делом. Временами завидую сам себе.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Неуступчивость.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Любое, если это дома. Потому что приправлено искренней любовью и заботой жены!

Есть ли у Вас любимая книга?: Любимые книги меняются. Почерпнутая из них мудрость остается.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С Андреем Шептицким.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Хотелось бы свой родной город сделать чудом света. Но еще не решил, каким образом.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Я тяготею к более практичным, земным вещам.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Предложил бы Трампу роупджампинг на мосту в Каменец- Подольском.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Главное достижение – это мои дочки и сын. А ошибки… научиться бы учиться на них заочно.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Катание на горных лыжах. И в общем какой-нибудь отдых на природе.