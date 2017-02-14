Кухарчук в Черкассах устроил потасовку и разбил герб Украины

Все это - ради собственного пиара и для срыва рассмотрения Программы социально-экономического развития Черкасс на ближайшие три года (ПСЭР).

"Почему самопиара? Потому что проект документа программы социально-экономического развития, согласно закону о доступе к информации, был опубликован на сайте и доступен для внесения поправок и пожеланий. Однако в течение 20 дней ни Дмитрий Кухарчук, ни его единомышленники не внесли предложений и изменений. И в день рассмотрения вопроса под громкую музыку устроили потасовку с руководством города, в результате травмировал сотрудницу горсовета" - комментирует мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Несмотря на беспорядок в зале заседания, депутаты все же проголосовали за главные документы года - программу социально-экономического развития и бюджет развития. Голосование было письменное. По ПСЭР проголосовало 30 депутатов.

Анатолий Бондаренко свою позицию относительно событий на сессии выразил в Facebook: "Знаковыми были два события. Первое - считаю позорным, вторую - чрезвычайно важной для всех жителей нашего города. Чтобы не прибегать к политической подоплеке, так называемой, акции, целью которой было сорвать сессию, хочу акцентировать на главном. Какие бы вопросы не рассматривались, и какие бы решения не принималось, мы должны оставаться цивилизованными людьми, способными к конструктивному диалогу. Однако, когда в моем присутствии мужчины, будь то активисты или еще кто-то, позволяют себе толкать женщину, считаю своим долгом встать на ее защиту. Так меня воспитали родители. И рад, что среди коллег-депутатов нашлись те, кто просто-напросто стал на защиту работницы городского совета и не допустил беспредел на сессии".

В результате Дмитрия Кухарчука исключили из членов исполкома.