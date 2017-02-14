Как отмечают День всех влюбленных в разных уголках планеты?

По общепринятой традиции в этот день принято признаваться в любви своей второй половинке, загадывать желания, делать необыкновенные сюрпризы своему (-ей) избраннику (-це).

Большую популярность этот праздник завоевал в Западной Европе, он отмечается еще с 13-го века, в нашем государстве такая традиция зародилась в 90-е годы прошлого столетия. В Италии, которая считается родиной подобного торжества, 14 февраля называется «сладким» днем, ведь главными презентами считаются именно сладости – конфеты, печенье, шоколад, желательно все – в форме сердечек. Если верить преданиям, то предки итальянцев вначале дарили марципаны друг другу, ведь сахар в те времена стоил недешево. Когда его стали производить из сахарной свеклы, то в обычай вошло дарить красно-белые карамельки с написанными на них словами любви.

При этом в День влюбленных также можно поздравить и своих членов семьи, а также друзей. Сейчас популярными презентами считаются все те же сладости, открытки-"валентинки", а также мягкие игрушки, особенно мишки Teddy.

Во Франции, например, принято дарить белье, шоколадные муссы, конфеты, романтические путевки и даже колбасу, нарезанную в форме сердечек. 14 февраля является самой благополучной датой для того, чтобы сделать предложение. А в Голландии женщина и вовсе может в этот день попросить своего мужчину жениться на ней. В случае отказа – голландец обязан подарить ей белье.

В Японии День святого Валентина обычно поздравления на свой счет принимают представители сильного пола. Наибольшим уважением пользуется шоколад, сделанный своими руками. Спустя месяц в Японии наступает Белый день – день, когда мужчина обязан сделать ответные подарки.

В Уэльсе принято вырезать ложки, которые украшают сердцами, ключами, замочными скважинами, что может расшифровать как «Ты нашел ключ к моему сердцу». Поляки в этот день приходят в Познаньскую метрополию, где, по поверью, покоятся мощи святого Валентин, а также расположена его чудотворная икона. Они верят, что такое паломничество может помочь в любовных делах. В Германии святой Валентин считается покровителем психбольных. В честь такого праздника лечебные заведения украшаются красными лентами, а в часовнях проходит особая служба.

Как сообщал "УРА-Информ", тем временем в столице Пакистана ввели запрет на празднование дня Святого Валентина. Объясняется это тем, что якобы 14 февраля как романтическое торжество – отнюдь не мусульманский праздник.