03:00 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ирина Билык трогательно поздравила молодого мужа с днем рождения

Украинская певица Ирина Билык оригинально поздравила мужа Аслана с днем рождения. На своей странице в Instagram звезда опубликовала коллаж из редких семейных снимков. 

Ирина Билык трогательно поздравила молодого мужа с днем рождения

Среди многочисленных совместных снимков Ирины Билык и Аслана Ахмадова можно заметить и совместное фото счастливых родителей с годовалым сыном Табризом.

"Любимый Папочка, Светлый и добрый!! Дорогой Асланчик! Мы тебя очень любим, благодарим Бабушку Сону и Дедушку Гюля за то что подарили Миру Тебя!! Яркая Звезда Счастья пускай освещает Твой Путь!!! С Днем Рождения, Волшебник!!!! Твоя Киевская семья!", - подписала снимок Билык.

В свою очередь поклонники Ирины Билык тут же присоединились к столь теплым пожеланием звезды, а также в очередной раз восхитились творческой парой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил свою жену Марину с днем рождения.


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