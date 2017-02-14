Ирина Билык трогательно поздравила молодого мужа с днем рождения

Среди многочисленных совместных снимков Ирины Билык и Аслана Ахмадова можно заметить и совместное фото счастливых родителей с годовалым сыном Табризом.

"Любимый Папочка, Светлый и добрый!! Дорогой Асланчик! Мы тебя очень любим, благодарим Бабушку Сону и Дедушку Гюля за то что подарили Миру Тебя!! Яркая Звезда Счастья пускай освещает Твой Путь!!! С Днем Рождения, Волшебник!!!! Твоя Киевская семья!", - подписала снимок Билык.

В свою очередь поклонники Ирины Билык тут же присоединились к столь теплым пожеланием звезды, а также в очередной раз восхитились творческой парой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил свою жену Марину с днем рождения.