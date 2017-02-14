Ігор Мосійчук утворив у парламенті "радикальне" рейдерське ОЗУ

Про це ідеться у журналістському розслідуванні «Ігор Мосійчук – «радикальний» рейдерський лобіст у Верховній Раді» .

Його мета, ідеться у публікації, – підім’яти під себе фінансові потоки цієї злочинної діяльності. Мосійчук фактично створив організоване злочинне угруповання, яке спеціалізується на рейдерстві й надає послуги найбільшим рейдерським угрупованням країни. Після незначного за парламентськими мірками факту хабарництва, він вийшов на масштабне поле криміналу.

«Журналісти одразу після появи «рейдерсько-радикального» start-up у парламенті відзначили відчутне зростання статків Мосійчука. Цей нардеп із окладом у 6500 гривень, літав відпочивати в ОАЕ за квитком вартістю 129 тисяч гривень. Вартість усього відпочинку рейдера-нардепа сягнула $10 тисяч» - ідеться у статті.

Про безпосередню участь Мосійчука у рейдерстві свідчать свіжі кримінальні провадження щодо його помічників Мамалиги та Сівакова. Їх відкрито 24 березня 2016 р. за ч.2 с.364 – зловживання владою або службовим впливом і ч.3 ст. 206-2 ККУ – протиправне заволодіння майном підприємства. Слідчі ГПУ обшукали помешкання поплічників Мосійчука у справі про незаконне заволодіння майном підприємства.

Першими забили на сполох в антирейдерській комісії Мінюсту, де відчули несподівано жорстку протидію своїм ініціативам із боку ляшківців, і водночас – системну підтримку ними рейдерства. У Комісії звернули увагу на збільшенні випадків рейдерства в Україні і наголосили на блокуванні важливих ініціатив парламентськими поплічниками криміналітету.

Про те, що у Комісії справді розворушили парламентське кубло рейдерів, свідчить бурхлива реакція їхнього спікера Мосійчука. Він із трибуни Верховної Ради обрушився на Комісію, запропонувавши ліквідувати єдиний орган, що бореться з рейдерами. Мосійчук таврував комісію у час, коли там захищали права громадян, ошуканих рейдерами. Лише нещодавно в Україні трапилось два рейдерських захоплення. Перше – незаконне відчуження 52 квартир у Києві, а друге – захоплення 151 ділянки землі, що на Кіровоградщині.

«Зусиллями Комісії вкрадене рейдерами майно повернули законним власникам. Показово, що Мосійчук з трибуин Ради озвучив найсвіжіший, випадок рейдерства на Полтавщині, про який наразі Комісії невідомо. Виявилося, що «в курсі» лише рейдери та Мосійчук. Схоже, він випадково проговорився про факт загарбання чужого майна, яке наразі тільки готує рейдерське угруповання. Відтак постає риторичне питання: на чиєму полі грає Мосійчук – рейдерів чи громадян і держави?», - ідеться у публікації.