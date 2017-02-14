Черниговщина уже три года не получает средства на утилизацию опасных отходов

Этих отходов в области уже скопилось около 300 тонн. Об этом сообщили в Черниговской ОГА. Согласно порядку финансирования природоохранных мероприятий, утвержденным приказам Минэкологии от 12 июня №194, зарегистрированного в Минюсте 18 августа 2015 г. 994/27439, Департаментом экологии направлялись запросы о выделении средств из фонда охраны окружающей среды - в 2013-2016 годах.

Средства нужны для природоохранного мероприятия "Обеспечение безопасного сбора, обработки и обезвреживания запрещенных химических средств защиты растений. При этом средства для осуществления мероприятия не выделялись.

Как сообщал УРА-Информ, Минэкологии планировало ввести классификатор отходов в Украине.