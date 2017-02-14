17:32 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Черниговщина уже три года не получает средства на утилизацию опасных отходов

Минэкологии уже три года не выделяет Черниговской ОГА средства на утилизацию непригодных средств защиты растений.

Черниговщина уже три года не получает средства на утилизацию опасных отходов

Этих отходов в области уже скопилось около 300 тонн. Об этом сообщили в Черниговской ОГА. Согласно порядку финансирования природоохранных мероприятий, утвержденным приказам Минэкологии от 12 июня №194, зарегистрированного в Минюсте 18 августа 2015 г. 994/27439, Департаментом экологии направлялись запросы о выделении средств из фонда охраны окружающей среды - в 2013-2016 годах.

Средства нужны для природоохранного мероприятия "Обеспечение безопасного сбора, обработки и обезвреживания запрещенных химических средств защиты растений. При этом средства для осуществления мероприятия не выделялись.

Как сообщал УРА-Информ, Минэкологии планировало ввести классификатор отходов в Украине.


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