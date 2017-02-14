14:22 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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133 силовика АТО находятся в госпиталях на лечении

Всего за 2016 г. реабилитацию в медицинских учреждениях прошли более тысячи военных.

133 силовика АТО находятся в госпиталях на лечении

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк отметил, что 133 силовика ВСУ на данный момент проходят лечение в госпиталях – по результатам полученных ранений в боевых действиях на Донбассе. Об этом поведал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник, 14-го февраля.

Известно, что 62 участника АТО на данный момент проходят реабилитацию в курортных учреждениях ВСУ - отметил Гуцуляк. По его словам, 13-ть силовиков сейчас находятся на лечении в других странах, а также и в украинских медучреждениях. Спикер проинформировал, что всего за 2016 г. реабилитацию прошли около 1,2 тыс. военных.

Как сообщал УРА-Информ, 22 силовика ранее находились на лечении за границей.


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