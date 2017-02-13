17:36 13.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За неделю в больницы Днепра доставили около ста военных

В течение последней недели в г. Днепр были госпитализированы 92 травмированных силовика.

За неделю в больницы Днепра доставили около ста военных

За прошедшую неделю в г. Днепр эвакуировали примерно сотню раненых и травмированных силовиков антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщил глава Днепропетровского  центра экстренной медицины Радий Шевченко.

По его словам - 92 бойца, раненых либо же травмированных, были эвакуированы различными видами транспорта. Напомним, что  член комитета Рады по вопросам соцполитики, народный депутат Сергей Куницын ранее сообщал, что за время АТО с украинской стороны погибли примерно 200 бывших участников военных действий в Афганистане.

Как сообщал УРА-Информ, в больницы Днепра в начале февраля доставили пять раненых силовиков АТО.


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