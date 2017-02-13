В Укргидрометцентре предсказали погоду до конца недели

По их словам, показатели особо не изменятся, температура составит от 0 до 7 градусов мороза.

Такие сведения передает пресс-служба Укргидрометцентра.

"Завтра у нас небольшой снег. Ночью 6-8 градусов (мороза, – прим. ред.), днем - около нуля. И в дальнейшем у нас ночью 1-3 мороза, днем около нуля. 17-18 (февраля, – прим. ред.) ночью 5-7 градусов мороза, днем около нуля", – пишут синоптики.

Свой комментарий относительно предстоящей погоды дала и руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"Пока ничего особо не изменится. Никаких стихийных явлений мы не ожидаем. Все будет более или менее спокойно. Потепление - это относительно, будет типичная погода для этого времени, для февраля месяца. Весны пока не видно (на всей территории Украины - ред.)", – рассказала специалист.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве прогнозировали на ближайшие сутки снег.