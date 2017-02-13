16:15 13.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Турции за 7 дней арестовали еще почти тысячу граждан

В Турции за неделю задержали около 800 человек. Все они арестованы якобы за связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом.

В Турции за 7 дней арестовали еще почти тысячу граждан

Из них 147 были задержаны в рамках операций, целью которых было выявление членов движения религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара подозревает в попытке устройства госпереворота.

Такие сведения передает министерство внутренних дел Турции, которое было обнародовано сегодня, в понедельник 13 февраля, пишет Hurriyet Daily News.

Помимо этого, во время 250 совместных операций полиции и жандармерии, которые проводились на территории Турции, были арестованы 520 человек – все они подозреваются в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), из них 26 арестованы.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в руки полиции попали члены семьи Фетхуллаха Гюлена.


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