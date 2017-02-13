В МИД Беларуси рассказали, почему задержали Жадана

По словам дипломатов, это не что иное как недоразумение. Об этом сам поэт рассказал в эфире "112 Украина". "Ко мне обратились представители МИД Беларуси и сказали, что это недоразумение, проблему решили", – отметил литератор.

При этом сам Жадан назвал это неожиданностью.

"По данным правоохранителей, я был в списках с 2015 года. Потом меня из списков исключили, а потом снова добавили. Для меня это все бессмысленно. О каком терроризме может идти речь? Это какой-то бред. К нему отношение я имею разве что за то, что его осуждаю… Был в Беларуси прошлым летом. Тогда о запретах никто не говорил", – заметил поэт.

Как сообщал "УРА-Информ", Сергея Жадана задержали в ночь с 10 на 11 февраля. Его доставили в Минске в милицию, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь. За помощью сам Жадан обратился к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.