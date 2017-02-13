Уроженец Мариуполя торговал девушками в Израиле

Согласно предварительной информации, в августе прошлого года 56-летний мужчина договорился с "коллегой" из Израиля об устройстве бизнеса и "спасении нуждающихся девушек".

"Мужчины планировали вербовать девушек и отправлять их в Израиль для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Так, обвиняемый в сентябре 2016 года, находясь в одном из заведений Мариуполя, предложил 23-летней женщине выехать в Израиль. Мужчина гарантировал достойные условия проживания, питания, соблюдения прав и интересов, высокую зарплату (от 40 долларов США за один час труда). После уговоров потерпевшая согласилась на предложение", – объяснили в прокуратуре.

До конца осуществить свой хитрый план мужчине не удалось, его поймали в международном аэропорту "Борисполь".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее правоохранители обезвредили гражданина, который продавал украинок в Чехию.