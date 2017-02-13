Украинка стала самой желанной женщиной в Европе

Об этом сообщает elle.ua.

Отметим, что "Девушка Бонда", 37-летняя украинка Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в городе Бердянске Запорожской области.

Также американцы мечтают о сексе с Ким Кардашьян, а британцы – с Кейт Миддлтон. Кроме того, главными секс-символами для женщин в Европе, США и Британии стали Михил Хаушман, Джордж Клуни и принц Гарри.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лауреаты общенациональной программы "Человек года-2016" ответили на самые различные вопросы в интервью.