Работники Тернопольской ОГА присвоили 13 млн госсредств

Об этом передали в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области. Прокуратурой было начато 4 уголовных производства по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением), а также по ч.5 ст.191 (растрата имущества или завладение путем злоупотребления своим служебным положением) УК Украины.

Вскоре было установлено, что работники одного из управлений Тернопольской ОГА в конце 2016 г. подписали ложные акты выполненных работ предприятиями. В документах говорилось про строительство очистных сооружений медицинского учреждения и ремонте автодороги в райцентрах области.

Как сообщал УРА-Информ, в центре Запорожья грабители устроили с полицией перестрелку.