Делать хорошую мину при плохой игре – в этом искусстве спикер Кремля Дмитрий Песков достиг уровня "бога". Обходить острые вопросы, но при этом создавать информационный шум из выгодных Москве тем – фишка путинского пресс-секретаря.

Конечно, делает он это с подачи начальства, которое тоже не стесняется в своих выражениях.

На днях Песков вступил в полемику с ведущим телеканала FoxNews Биллом О'Рейли, который в интервью с Дональдом Трампом назвал Путина убийцей.

На это президент США возражать не стал , мол, убийц много и в нашей стране. А реакцию Кремля долго ждать не пришлось. Мы считаем слова корреспондента Fox недопустимыми, оскорбительными и предпочли бы получить извинения от такой уважаемой телекомпании, – заявил пресс-секретарь президента РФ.

О'Рейли свои слова обратно не забрал. "Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023", – отметил американский журналист.

Песков продолжил диалог, выразив готовность ждать. Мы очень добрые и терпеливые, поставим заметку на 23-й год, и вернемся к нему с этим вопросом", – пообещал путинский спикер.

После шумихи, вызванной информацией о том, что Трамп во время визита в Москву якобы общался с проститутками, Путин заметил: Люди, которые заказывают фальшивки подобного рода об избранном президенте США Дональде Трампе, фабрикуют их и используют в политической борьбе, хуже, чем проститутки.

"Они (проститутки), безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это", – сказал Путин в одном из публичных комментариев.

Кто и зачем мог заниматься сбором данных для компромата на Трампа в Москве, если не спецслужбы РФ? Тогда напрашивается еще один логичный вопрос: а кто эти загадочные "люди, которые заказывают фальшивки"? Получается, что Путин – хуже проститутки?

Интересно другое, первое лицо Российской Федерации так озабочен тем, что касается президента США, при этом совсем не комментирует темы, связанные с обвинениями в свой адрес.

В 2016 году на сайте change.org была зарегистрирована петиция на имя тогдашнего Генсека ООН Пан Ги Муна. В ней шла речь о том, что Владимир Путин создал условия для незаконного обогащения человека из своего ближайшего окружения. По инициативе президента России была создана государственная компания "РОСНАНОТЕХ", из которой Анатолий Чубайс, будучи генеральным директором, похитил под видом проекта "Унирем" 810 млн. рублей (около 25 млн. долларов), – отмечается в петиции.

Президента России в злоупотреблениях обвинял и замминистра финансов США Адам Шубин. Однако Путин публично отмазал своего друга от ответственности.

В ноябре 2016 года Союз профессиональных журналистов Украины и сайт "Наша версия" направили на имя пресс-секретаря президента РФ запрос с просьбой изложить официальную позицию Кремля по поводу фактов, изложенных в петиции. В ней говорится о том, что Путин грубо нарушил Конвенцию ООН против коррупции. За более чем три месяца Песков комментировал десятки разных тем, о коррупционных схемах своего шефа не сказал ни слова.