Неизвестные перекрыли дорогу возле села Чонгар

В полицию позвонила жительница Новотроицкого района, которая сообщила, что около села Чонгар на автодороге Харьков-Симферополь неизвестные перекрыли автодорогу и не пропускают машины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и уже там установила, что действительный между представителями одного из общественных формирований и военнослужащими возникла конфликтная ситуация. Сейчас идет проверка, - заверили правоохранители.

Между тем председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил, что сегодняшний инцидент на Чонгаре был спровоцирован силовым занятием обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана.

По его словам, в ночь на 13 февраля на Чонгаре были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации, а также были предприняты попытки применения физической силы к членам организации. При этом Чубарова написал на своей страничке в социальной сети, что в настоящее время на месте инцидента работают представители Национальной полиции Украины и СБУ, а также находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции "Гражданская блокада "Крыма" Ленур Ислямов.

В то же время журналисты сообщают с места события, что вчера около восьми часов вечера неустановленные лица на БТРе протаранили забор расположения батальона и палатку, в которой в это время находились люди. Они захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол.

При этом на странице пресс-службы оперативного командования "Юг" сказано, что сообщение о якобы нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" является фейком и попыткой очернить ВСУ, внести определенный разлад и недоверие в украинское общество. Защитники Украины не нападают, а выполняют задачи по защите украинского народа, - подчеркивается в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, минувшие сутки, воскресенье, 12 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции прошли неспокойно.