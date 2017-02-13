Минюст зарегистрировал Порядок проведения проверки е-декларации - ФОТО

Как написал на своей страничке в Facebook глава ведомства Павел Петренко, теперь Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет механизм проверки электронных деклараций и может ее начать. Министр также подчеркнул, что за полгода этот документ НАПК так и не смогли разработать и за них эту работу пришлось выполнить представителям рабочей группы, которая была создана по инициативе министерства.

В ближайшее время эта группа также доработает документ по мониторингу образа жизни чиновников, - заверил Петренко, выразив надежду, что это будет последний документ, который министерство разрабатывает вместо НАПК.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Петренко жаловался на то, что НАПК саботирует работу министерства. По его словам, споры идут из-за документа, который определяет порядок проведения проверки е-деклараций.