Маша Ефросинина поделилась восторгом от своего нового шоу на ТВ

Своими впечатлениями о работе над проектом Ефросинина поделилась в Facebook.

"Три года. Три года мы с моим сознанием представляли, что скажем в этот момент. Варианты у нас были разные, однако было непонятно, когда момент этот наступит и наступит ли он вообще! Всякие моменты наступали - и отчаяние, и тоска, и необходимость принятия серьезных решений, чтобы не размениваться в профессии. Но вот именно этот момент никак не наступал. Единственное, что ни разу не царапнуло за всё это время, - это сожаление о сделанных когда-то шагах. И вот сейчас это "когда-то" уже совсем в прошлой жизни. А эти мои "три года" я расцениваю, как время подготовки к моей новой жизни. Жизни телевизионной. Которую я так люблю", - отметила ведущая.

Кроме того, в шоу Ефросинина будет знакомить зрителей с самыми разными историями героев и озвучивать сюрпризы.

"Это шоу про жизнь и про все эмоции, на которые способен человек. Здесь ничего не бывает ровным: любой момент, кадр, слово, поведение, событие – все на верхней эмоциональной точке. В студии ты сталкиваешься с самыми пронзительными историями — либо очень драматическими, либо на пике радости и счастья. Я бы обозначила, что "Сюрприз, сюрприз!" — это состояние мурашек по коже", - добавила звезда.

Добавим, шоу является адаптацией популярного британского формата Surprise Surprise, который использовали на ТВ во многих странах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица Анна Седокова, которая давно мечтала стать режиссером, снимает собственное кино про первую любовь.