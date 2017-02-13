03:00 13.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Маша Ефросинина поделилась восторгом от своего нового шоу на ТВ

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина станет хозяйкой студии в новом телевизионном шоу на СТБ "Сюрприз, сюрприз!" на телеканале СТБ, которое будет воплощать в реальность мечты украинцев.

Маша Ефросинина поделилась восторгом от своего нового шоу на ТВ

Своими впечатлениями о работе над проектом Ефросинина поделилась в Facebook.

"Три года. Три года мы с моим сознанием представляли, что скажем в этот момент. Варианты у нас были разные, однако было непонятно, когда момент этот наступит и наступит ли он вообще!  Всякие моменты наступали - и отчаяние, и тоска, и необходимость принятия серьезных решений, чтобы не размениваться в профессии. Но вот именно этот момент никак не наступал.  Единственное, что ни разу не царапнуло за всё это время, - это сожаление о сделанных когда-то шагах. И вот сейчас это "когда-то" уже совсем в прошлой жизни. А эти мои "три года" я расцениваю, как время подготовки к моей новой жизни. Жизни телевизионной. Которую я так люблю", - отметила ведущая.

Кроме того, в шоу Ефросинина будет знакомить зрителей с самыми разными историями героев и озвучивать сюрпризы. 

"Это шоу про жизнь и про все эмоции, на которые способен человек. Здесь ничего не бывает ровным: любой момент, кадр, слово, поведение, событие – все на верхней эмоциональной точке. В студии ты сталкиваешься с самыми пронзительными историями — либо очень драматическими, либо на пике радости и счастья. Я бы обозначила, что "Сюрприз, сюрприз!" — это состояние мурашек по коже", - добавила звезда.

Добавим, шоу является адаптацией популярного британского формата Surprise Surprise, который использовали на ТВ во многих странах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица Анна Седокова, которая давно мечтала стать режиссером, снимает собственное кино про первую любовь.


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