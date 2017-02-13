Грузинского патриарха хотели убить – СМИ

Ныне священнослужитель готовится к операции. Его охрана усилена, глава этой службы уже допрошен, а руководитель службы по управлению имуществом патриархии арестован. Такие сведения передает телекомпания "Рустави 2".

"Возможно, мы имеем дело с попыткой отравления патриарха. Это версия, которая распространилась, однако официального подтверждения этой информации нет", – отметил журналист ТВ в субботу вечером.

По сообщению телеканала, в минувшую пятницу в тбилисском аэропорту задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе, который как раз выезжал к патриарху в Германию. В Тбилисском городском суде подтвердили, что задержание Мамаладзе было санкционированным.

Инсайдеры рассказали, что после ареста священника руководитель службы госохраны Анзор Чубинидзе вылетел в Берлин и требовал руководителя службы безопасности патриарха Иосеба Оханашвили вернуться в Грузию по требованию прокуратуры.

После допроса Оханашвили вернулся в Германию. "Я нахожусь в Берлине, продолжаю исполнять свои обязанности, ответить на остальное я не могу", – объяснил он.

Журналисты "Рустави 2" вышли на связь с находящимся в Берлине с патриархом архиепископом Якобом, который на просьбу рассказать о попытке отравления священнослужителя ответил, что разъяснит ситуацию после возвращения в Тбилиси.

"Когда я вернусь в Тбилиси, все станет ясно. Вы можете мне позвонить, и я все скажу, не хочу, чтобы получилось будто я сплетничаю. После возвращения все прояснится… Патриарх чувствует себя хорошо и бодро", – поведал архиепископ.

В Берлине во вторник патриарх перенесет операцию из-за воспаления желчного пузыря. По словам его личного врача, состояние пациента стабильное и чувствует он себя хорошо.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Патриарх всея Украины Филарет недавно отпраздновал свое 88-летие.