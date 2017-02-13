14:03 13.02.2017 | Общество | Новости
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Человек, сфотографировавший убийство посла Карлова, получил премию

Фотограф из Associated Press Бурхан Озбиличи был награжден за свой снимок, на котором запечатлено убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

Человек, сфотографировавший убийство посла Карлова, получил премию

Озбиличи стал лауреатом конкурса фотожурналистов World Press Photo 2017. Его фотография является одним из снимков, который стал частью серии "покушение в Турции".

Жюри отметило заслуги фотографа, которые заключаются в том, что он исполнил свой служебный долг, практически и сам находясь под угрозой получения пули.

На снимке фигурирует убийца дипломата РФ Мевлют Алтинташ, который стоит над телом своей жертвы, грозно подняв вверх пистолет и выкрикивая угрозы.

Как сообщал "УРА-Информ", Андрея Карлова не стало 19 декабря. Его убили во время открытия фотовыставки в Анкаре.


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