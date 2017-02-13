Боевики продолжают нарушать все договоренности в Минске

Противник 67 раз обстрелял позиции Вооруженных сил Украины. В результате таких действий один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба АТО, обнародованную на официальной странице ведомства, на Мариупольском направлении боевики из минометов различных калибров обстреливали Павлополь, Новотроицкое и Красногоровку.

Вместе с тем из гранатометов и стрелкового оружия вчера стреляли по населенным пунктам Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригорьевка, Чермалык, Николаевка, Лебединский, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке также огонь вели снайперы, а по Новогригорьевке - БМП.

На Донецком направлении противник из минометов обстрелял Верхнеторецкое и Авдеевка. Зайцево, Пески, Новоселовка Вторую, Каменку и Луганское были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия. По позициям в районе Авдеевки огонь вела БМП боевиков. Под Троицким, Новоселовке Второй и Каменцем "работали" снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия огонь открывался по Новоалександровке и Новозвановке.

Напомним, в воскресенье днем противник 33 раза открывал огонь по нашим позициям.