19:32 13.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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14 февраля начнется продажа билетов на Евровидение-2017

14 февраля стартует продажа билетов на репетиции, а также на полуфиналы и финал конкурса Евровидение-2017.

14 февраля начнется продажа билетов на Евровидение-2017

Об этом сообщает UA:Первый. Билеты на Евровидение-2017 поступят в продажу 14-го февраля в 20:15. Примерно 70 тыс. билетов планируют продать на девять концертов песенного конкурса, который состоится в мае в Международном выставочном центре.

Билеты начнут  продаваться на шесть репетиций, а также на два полуфинала и на финал Евровидения-2017.  Цена билетов составит от восьми до 500 евро.

Как известно - 62-й песенный конкурс Евровидение-2017 примет столица Украины. В конкурсе участие примут 43 страны. Ареной для проведения станет Международный выставочный центр.

Как сообщал УРА-Информ, англоязычные волонтеры будут сопровождать Евровидение-2017.


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