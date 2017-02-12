В воскресенье боевики 33 раза открывали огонь

К частью за сегодняшний день потерь среди наших военных нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В штабе также отметили, что на мариупольском направлении противник сегодня из минометов калибра 82-миллиметра обстреливали Павлополь и Красногоровку. При этом Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Водяное и Широкино были обстреляны из стрелкового оружия, а по Новогригорьевке бил БМП. Под Новотроицким в воскресенье весь день работал снайпер.

На донецком направлении из минометов обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Новоселовке Второй, Каменке и Луганскому. По позициям в районе Авдеевки огонь вела БМП противника. По Троицкому, Новоселовке Второй и Каменке - снайперы.

На луганском направлении из гранатометов обстреляли Новоалександровку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу зоне АТО погибших украинских военных нет, однако двое военнослужащих получили ранения.