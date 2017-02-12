18:15 12.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне ограбили ювелирный магазин

В Херсоне в субботу вечером, 11 февраля, неизвестные ограбили ювелирный магазин.

В Херсоне ограбили ювелирный магазин

В настоящее время эксперты устанавливают суму ущерба. Как сообщает местное издание "Херсон.Online", в милицию около шести часов вечера позвонила сотрудник магазина.

Она рассказала, что в помещение магазина ворвались трое неизвестных мужчин. Все они были в масках и угрожали ей предметов, похожим на пистолет.

Злоумышленники забрали из магазина ювелирные изделия, после чего скрылись в неизвестном направлении. На какую сумму изделий было украдено, девушка не смогла сказать.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Разбой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове 6 января, неизвестные обокрали ювелирный магазин.Мужчина разбил витрину магазина, а затем вынес лоток с золотыми изделиями и убежал.


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